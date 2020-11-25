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تفاصيل الاجتماع الأخير لسفير المملكة في تشيلي قبل وفاته

Time منذ 44 دقيقة
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تفاصيل الاجتماع الأخير لسفير المملكة في تشيلي قبل وفاته

الرياض (صدى):
كشف آخر ظهور لسفير المملكة في تشيلي، مانع الخامسي، أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية ظاهرة قبيل وفاته بنوبة قلبية مفاجئة.

وكان الخامسي، قد عقد اجتماعا افتراضيا أمس الثلاثاء مع وزير المعادن التشيلي بالدو بروكوريكا واتفقا على العمل على وضع مذكرة تفاهم تعزز التعاون والاستثمارات بين البلدين خاصة في مجال التعدين.

وقال السفير مانع الخامسي في الاجتماع إن بلاده بصدد إنشاء مجلس تعدين ثنائي لتوطيد العلاقة التعاونية مع تشيلي، مؤكدا التزام المملكة بـ“نظام تعدين جديد من أجل مستقبل أكثر قوة“، تساهم فيه تشيلي لأنها ”حققت قفزة جيدة“ في تطوير التعدين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم ، ويهلك الحوثيين الظالمين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابوكم حنا نصيح من قلة الدخل ، وانتم تهربون اطنان الذهب من عندنا ...؟؟؟
abdul
والخمسين الف ريال تذهب للمرأة المعنَّفة ام لخزانة الدولة ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ايش سالفتهم ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اياام قبل المبروكه ..

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