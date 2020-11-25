وزير الرياضة: النسخة المقبلة لرالي داكار ستكون صعبة وفريدة من نوعها " فيديو " 

طلال الغامدي (صدى):
قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن النسخة المقبلة لرالي داكار ستكون صعبة وفريدة من نوعها، لافتا:" سيعيش المتسابقون و المشاهدون تجربة رائعه لا تُنسى، مرحبا بكم من جديد في داكار السعودية ".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي خلال تصريحات تلفزيونية:" نجحنا قبل قرابة العام من الآن في صناعة التاريخ عندما استضفنا رالي دكار في المملكة وقارة آسيا للمرة الأولى، بدعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- ".
وأبان:" رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلت حلم استضافة المملكة لأكبر الأحداث الرياضية مثل رالي داكار واقعا "، متابعا:" مغامرة رالي دكار الأولى في طبيعة المملكة وسمحت للمملكة بالظهور على المشهد العالمي بمناظر طبيعية خلابة وصحراء مهيبة غير مكتشفة ومعالم تاريخية مميزة في تجربة سباق ليس لها مثيل ".
وأظهرت صورة نشرتها وزارة الرياضة المسار الجديد لرالي داكار السعودية 2021