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بالفيديو..تضاعف النصب والاحتيال عبر التسوق الإلكتروني في " الجمعة البيضاء "

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو..تضاعف النصب والاحتيال عبر التسوق الإلكتروني في " الجمعة البيضاء "

عادل الحربي (صدى):
حذر مختصون، اليوم الاربعاء،، من زيادة النصب والاحتيال عبر التسوق الإلكتروني أثناء عروض الجمعة البيضاء.

وقال مختص خلال لحديثه لقناة " الإخبارية ": إن هذه السنة كانت استثنائية بسبب ظهور فيروس كورونا، حيث لجا العديد منا إلى الشراء عبر المواقع الالكترونية".

وأضاف : التخفيضات تؤثر على المستهلكين، حيث استغلت بعض الشركات هذا الموضوع بشكل سئ.

في حين قال مختص آخر هناك مربع أخضر على المواقع يحمي حركة المعلومات فقط ولكن لايعني أن الموقع آمن، وهناك بعض المتاجر الوهمية.

وتابع : ويمكن التأكد من مصداقية الموقع عن طريق قراءة تعليقات الأخرين على الموقع والبحث عنه على " جوجل".

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم ، ويهلك الحوثيين الظالمين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابوكم حنا نصيح من قلة الدخل ، وانتم تهربون اطنان الذهب من عندنا ...؟؟؟
abdul
والخمسين الف ريال تذهب للمرأة المعنَّفة ام لخزانة الدولة ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ايش سالفتهم ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اياام قبل المبروكه ..

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