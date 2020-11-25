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خطوات لمعرفة من أضاف رقمك على " واتساب "

Time منذ ساعة
Views 1958
خطوات لمعرفة من أضاف رقمك على " واتساب "

وكالات (صدى):
كشف خبراء عن حيلة بسيطة لمعرفة من أضاف رقمك على تطبيق " واتساب "، حيث أنها خطوة ربما تكون قد استخدمتها بالفعل من قبل.

وتضمنت الخطوات : "افتح التطبيق ثم اضغط على زر الدردشات، وهو يوجد أعلى الشاشة، واضغط على هذا زر القائمة أعلى يمين الشاشة وستظهر لك قائمة منسدلة".

واختر رسالة جماعية جديدة، وسيتم فتح قائمة جهات اتصالك، ثم ختر على الأقل جهة اتصال واحدة تعرف أنها تمتلك رقم هاتفك، واختر جهة الاتصال التي تود معرفة ما إذا كانت تمتلك رقم هاتفك المحمول أم لا.

 

واكتب رسالة للجميع، وحدد: إرسال إلى جميع جهات الاتصال، وانتظر فترة كافية حتى يقرأها الجميع (من ساعة إلى اثنتين)، ثم اضغط مع الاستمرار على الرسالة لبضع ثوان لمعرفة حالتها، و سيظهر لك الوقت وعدد الأشخاص الذين قرأوا الرسالة.

ويذكر أن الشخص الذي سجل رقم هاتفك سيظهر تحت خانة قُرأ، فإن رأيت اسم الشخص الذي تود معرفة إن كان يمتلك رقم هاتفك المحمول أم لا، فهذا دليل على أنه لديه رقمك بالفعل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم ، ويهلك الحوثيين الظالمين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابوكم حنا نصيح من قلة الدخل ، وانتم تهربون اطنان الذهب من عندنا ...؟؟؟
abdul
والخمسين الف ريال تذهب للمرأة المعنَّفة ام لخزانة الدولة ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ايش سالفتهم ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اياام قبل المبروكه ..

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