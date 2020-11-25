الكشف عن حجم إصابة أوسو وحسون

نواف السالم (صدى):
أظهرت الفحوصات الطبية حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي الأهلي صامويل أوسو وعبدالله حسون، حيث تبين أنها عبارة عن شد عضلي أجبرهما على عدم استكمال مباراة الشباب الأخيرة.
ويعمل الجهاز الطبي في النادي الأهلي على تجهيز الثنائي لمباراة الفيصلي المقبلة على أن تكون مشاركتهما من عدمها بناءً على التدريب الرئيسي للمباراة، وفقا للزميلة " الرياضية ".
ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.
وكان الغاني أوسو علق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي، قائلا:" لم لا، إذا كانوا يريديونني كلاعب أهلاوي ويريدون مني الاستمرار معهم في الفريق بالطبع سأستمر ".
وأضاف " أوسو ":" الأهلي نادٍ كبير في الشرق الأوسط وله تاريخ كبير "
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