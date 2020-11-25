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الكشف عن حجم إصابة أوسو وحسون

Time منذ 13 دقيقة
Views 1272
الكشف عن حجم إصابة أوسو وحسون

نواف السالم (صدى):
أظهرت الفحوصات الطبية حجم  الإصابة التي تعرض لها ثنائي الأهلي صامويل أوسو وعبدالله حسون، حيث تبين أنها عبارة عن  شد عضلي أجبرهما على عدم استكمال مباراة الشباب الأخيرة.

ويعمل الجهاز الطبي في النادي الأهلي على تجهيز الثنائي لمباراة الفيصلي المقبلة على أن تكون مشاركتهما من عدمها بناءً على التدريب الرئيسي للمباراة، وفقا للزميلة " الرياضية ".

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره الفيصلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وكان الغاني أوسو علق على إمكانية انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي، قائلا:" لم لا، إذا كانوا يريديونني كلاعب أهلاوي ويريدون مني الاستمرار معهم في الفريق بالطبع سأستمر ".

وأضاف " أوسو ":" الأهلي نادٍ كبير في الشرق الأوسط وله تاريخ كبير "

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أحدث التعليقات

قوقاز
يارب لا تبلانا وأحسن خاتمتنا
omar
اعتراضات واحتجاجت واللعب الخشن من بترس يتسبب فى توتر الحكام وزملاءه اللاعبين ويضيع كثير من وقت المباراة ويبدو ان لا المدرب ولا الاداره يستطيع ايقافه وفى الايام القادمه سوف يحصل على الكثير من الايقافات
سحس
ماذا فعلت بهم يا زعيييم أنه الزعيييم يا سادة
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله لى قلبه
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله على قلبه

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