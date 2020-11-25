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قصة شاب ظهر بزي شعبي يحمل علم " قمة العشرين "

Time منذ 29 دقيقة
Views 1397
قصة شاب ظهر بزي شعبي يحمل علم " قمة العشرين "

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صور متداولة، شاب يرتدي الزي الشعبي السعودي، وهو ممتطياً جواده، وذلك بعد ظهوره في إعلان قمة العشرين التي عقدت مؤخراً.

وقال عبدالعزيزيز الزميلي "مودل شعبي وتراثي" لقناة " العربية " : "منذ عشرة أعوام وأنا أهوى ارتداء الزي الشعبي القديم، تجسيداً لتراث المملكة، حيث يتكون من المجلد والعقال والبندق، وهي من أبرز السمات التي تمثل الزي القديم".

وأضاف : "شاركت مؤخراً في عمل بمناسبة قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الرياض، حيث جسدت شخصية الخيال بالزي الشعبي، وكان عبارة عن خيل وخيال يرتدي الزي العربي القديم، وقمنا بإخراج فيديو لا يتجاوز الـ ٣٧ ثانية وتم التصوير في منطقة تبوك"

وأضاف الشاب: "كان فريق العمل مشجعا وطموحا، وتم التنفيذ حباً في وطننا وفرحة بتنظيم قمة العشرين في بلادنا".

 

 

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أحدث التعليقات

قوقاز
يارب لا تبلانا وأحسن خاتمتنا
omar
اعتراضات واحتجاجت واللعب الخشن من بترس يتسبب فى توتر الحكام وزملاءه اللاعبين ويضيع كثير من وقت المباراة ويبدو ان لا المدرب ولا الاداره يستطيع ايقافه وفى الايام القادمه سوف يحصل على الكثير من الايقافات
سحس
ماذا فعلت بهم يا زعيييم أنه الزعيييم يا سادة
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله لى قلبه
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله على قلبه

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