شاهد.. حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو قصر الشمسية للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز والتي كان يتباهى بها في المعارك ويقول:" أنا أخو نورة ".
وبدا في المقطع صورا حديثة للقصر قبل الترميم، فيما كشف المقطع حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز، مبينا أن الصورة للأميرة أليس وهي أول شخص في الأسرة الملكية البريطانية خلال زيارتها للمملكة، وتعود الصورة لعام 1357هجريا " 1938 ميلاديا ".
وكانت الأميرة نورة ولدت في الرياض عام 1292هـ/1875م, وارتبطت بشقيقها الملك عبدالعزيز برباط وثيق منذ طفولتهما المبكرة, إذ كانت تشاركه اللعب كما كانت رفيقته عند خروجهم من الرياض في أعقاب موقعة المليداء عام 1308هـ/1891م.
يذكر أن الأميرة نورة تزوجت من الأمير سعود الكبير في عام 1321هـ/1904م وأنجبت محمد (شقران) وحصة ونورة التي تزوجها الملك فيصل، وكانت للأميرة نورة مكانة خاصة عند شقيقها المؤسس لم تحظ بها أي امرأة أخرى وتعتبر من أهم شخصيات نساء آل سعود وكان ينتخي ويعتزي بأسمها فخراً ويقول (أنا أخو نورة)”.