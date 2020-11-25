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شاهد.. حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز

Time منذ 36 دقيقة
Views 1632
شاهد.. حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو قصر الشمسية للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز  والتي كان يتباهى بها في المعارك ويقول:" أنا أخو نورة ".

 

وبدا في المقطع صورا حديثة للقصر قبل الترميم، فيما كشف المقطع حقيقة الصورة المنسوبة للأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الشقيقة الكبرى للملك عبد العزيز، مبينا أن الصورة للأميرة أليس وهي أول شخص في الأسرة الملكية البريطانية خلال زيارتها للمملكة، وتعود الصورة لعام 1357هجريا " 1938 ميلاديا  ".

وكانت الأميرة نورة ولدت في الرياض عام 1292هـ/1875م, وارتبطت بشقيقها الملك عبدالعزيز برباط وثيق منذ طفولتهما المبكرة, إذ كانت تشاركه اللعب كما كانت رفيقته عند خروجهم من الرياض في أعقاب موقعة المليداء عام 1308هـ/1891م.

 

يذكر أن الأميرة نورة تزوجت من الأمير سعود الكبير في عام 1321هـ/1904م وأنجبت محمد (شقران) وحصة ونورة التي تزوجها الملك فيصل، وكانت للأميرة نورة مكانة خاصة عند شقيقها المؤسس لم تحظ بها أي امرأة أخرى وتعتبر من أهم شخصيات نساء آل سعود وكان ينتخي ويعتزي بأسمها فخراً ويقول (أنا أخو نورة)”.

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أحدث التعليقات

قوقاز
يارب لا تبلانا وأحسن خاتمتنا
omar
اعتراضات واحتجاجت واللعب الخشن من بترس يتسبب فى توتر الحكام وزملاءه اللاعبين ويضيع كثير من وقت المباراة ويبدو ان لا المدرب ولا الاداره يستطيع ايقافه وفى الايام القادمه سوف يحصل على الكثير من الايقافات
سحس
ماذا فعلت بهم يا زعيييم أنه الزعيييم يا سادة
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله لى قلبه
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله على قلبه

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