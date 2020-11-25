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غرامة 50 ألف ريال بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1632
غرامة 50 ألف ريال بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة على أن نظام الحماية يُعزز من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن نظام الحماية يقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

وأوضحت أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به.

وأضافت أن العقوبات تتضمن السجن مدة لاتقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة مرة أخرى.

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أحدث التعليقات

قوقاز
يارب لا تبلانا وأحسن خاتمتنا
omar
اعتراضات واحتجاجت واللعب الخشن من بترس يتسبب فى توتر الحكام وزملاءه اللاعبين ويضيع كثير من وقت المباراة ويبدو ان لا المدرب ولا الاداره يستطيع ايقافه وفى الايام القادمه سوف يحصل على الكثير من الايقافات
سحس
ماذا فعلت بهم يا زعيييم أنه الزعيييم يا سادة
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله لى قلبه
ابو محمد
ولا حيقولها ختم الله على قلبه

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