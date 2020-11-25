إبراهيموفيتش يحدد مدة غيابه عن صفوف ميلان بسبب الإصابة

وكالات (صدى):
أوضح زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم وقائد ميلان الإيطالي، توقيت عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه الماضية أمام نابولي، بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
وكان إبراهيموفيتش هدفين، قد سجل في فوز ميلان على نابولي (3-1)، قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة قبل نهاية اللقاء.
وقال إبراهيموفيتش : "هذا ما أريد فعله في كل مرة أرتدي فيها أحذية كرة القدم".
وأضاف : "هذا طموحي، كرة القدم اعز أصدقائي، بدون كرة القدم لن أكون مثلما أنا عليه الأن، أشعر بالضياع بدونها".
وعن إصابته قال : "لا شيء خطير، إنه أسبوع أو أسبوعين فقط".