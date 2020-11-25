" التقاعد " تبدأ إيداع معاشات شهر نوفمبر 

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، عن بدء إيداع معاشات شهر نوفمبر، حيث يمكن التأكد من إيداع المعاش من خلال الخطوات التالية: التأكد من حسابك لدى البنك، الاتصال على مركز الاتصال، الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني، خدمة المحادثة الفورية.
وكانت مؤسسة التقاعد أطلقت، في وقت سابق، خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء " التقاعد "، " أفرادًا وجهات " من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.
وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين، وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها، وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.