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بالفيديو.. «البيئة» تكثف جهودها للقضاء على أسراب الجراد في الطائف

Time منذ 57 دقيقة
Views 1432
بالفيديو.. «البيئة» تكثف جهودها للقضاء على أسراب الجراد في الطائف

الطائف (صدى):
عمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، على تكثيف جهوده لمكافحة الجراد بعد رصد عدة مواقع تنتشر فيها أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي الأحمر في المحافظة وخارجها بسبب توافر الظروف البيئية لها.

ومن جانبه، قال المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أن فرق المكافحة ممثلة في قسم الصحة النباتية وبمساندة وتعاون مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على تجمعات الجراد الصحراوي.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن ذلك مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر بما يحقق بمشيئة الله المحافظة على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.

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أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
كفووو وكثروووو وعليكم بالدسم هههههه والشحم تراه زين للبطن
النصر
لاتتكلم يانادي التحكيم والله ماتفوز على النصر الا بالتحكيم
Faten
من أفضل اللاعبين وأفضل الايام لما كنت تلعب انت وماجد عبدالله الله يعطيكم الصحه وطول العمر
مالنا غير الصبر
تعاقدوا مع كثير غير اوسو مثل القيد ومندش والمجحد وغيرهم نفسنا نشوفهم يلعبوا مباراة بس لكن الأماكن محجوزة لاسماء معينة حتى لو هو مصاب يلعب عشوائية فالفريق والمدرب كل مباراة بتشكيلة يجرب وكأنه في مباريات ودية مو فدوري فكيف بيكون فيه تجانس في الفريق بين اللاعبين لكن مالومه لما سألوه عن نوح الموسى يقول ماشاف لعبه مدري اجل وقت التمارين وين هو
خالد
ياليت يطيحون بعصابات النشل وعصابات ترويج المخدرات شكرا لجهودكم

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