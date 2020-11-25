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القبض على 5 أشخاص لسرقتهم للمحلات التجارية في مكة

Time منذ ساعة
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القبض على 5 أشخاص لسرقتهم للمحلات التجارية في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الاربعاء ، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية.

ومن جانبه، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (ثلاثة مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
كفووو وكثروووو وعليكم بالدسم هههههه والشحم تراه زين للبطن
النصر
لاتتكلم يانادي التحكيم والله ماتفوز على النصر الا بالتحكيم
Faten
من أفضل اللاعبين وأفضل الايام لما كنت تلعب انت وماجد عبدالله الله يعطيكم الصحه وطول العمر
مالنا غير الصبر
تعاقدوا مع كثير غير اوسو مثل القيد ومندش والمجحد وغيرهم نفسنا نشوفهم يلعبوا مباراة بس لكن الأماكن محجوزة لاسماء معينة حتى لو هو مصاب يلعب عشوائية فالفريق والمدرب كل مباراة بتشكيلة يجرب وكأنه في مباريات ودية مو فدوري فكيف بيكون فيه تجانس في الفريق بين اللاعبين لكن مالومه لما سألوه عن نوح الموسى يقول ماشاف لعبه مدري اجل وقت التمارين وين هو
خالد
ياليت يطيحون بعصابات النشل وعصابات ترويج المخدرات شكرا لجهودكم

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