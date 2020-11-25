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بالفيديو.. أم يمنية: فقدت زوجي واثنين من أبنائي على يد الحوثيين

Time منذ ساعة
Views 1466
بالفيديو.. أم يمنية: فقدت زوجي واثنين من أبنائي على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
كشفت سيدة يمنية عن معاناتها بعد مقتل زوجها واثنين من أبنائها على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث كان زوجها يعمل على متن دراجته النارية ليطعم أسرته المكونة من 9 أبناء وزوجته في الحديدة.

وأوضحت الزوجة، أن لغماً من بين آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون تحت تراب الحديدة، انفجر بزوجها وشخصين آخرين في منتصف طريق تؤدي إلى السوق الشعبي، وعند سماع أبنائه الخبر، سارع ابنها صاحب الـ15 عاماً وشقيقه ذو الـ13 عاماً لإنقاذ والدهما على متن دراجة نارية أخرى.

وأشارت إلى أن ما إن وصل ابنيها حتى انفجر لغم حوثي آخر كان مزروعاً على مقربة من اللغم الأول ليلقيا حتفهما بجواره: "أخبروني أن زوجي وأولادي فارقوا الحياة. أصبت بصدمة لثلاثة أيام على إثرها أسعفوني إلى المستشفى، وكنت أتقيأ دماً. أما أمي العجوز فلم تستطع تحمل الفاجعة وفارقت الحياة"، قالتها الأم وهي تختنق بالبكاء والفقر بعد فقدان عائلهم ونزوحهم.

 

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أحدث التعليقات

سعـــ ابومحمد ــد
كفووو وكثروووو وعليكم بالدسم هههههه والشحم تراه زين للبطن
النصر
لاتتكلم يانادي التحكيم والله ماتفوز على النصر الا بالتحكيم
Faten
من أفضل اللاعبين وأفضل الايام لما كنت تلعب انت وماجد عبدالله الله يعطيكم الصحه وطول العمر
مالنا غير الصبر
تعاقدوا مع كثير غير اوسو مثل القيد ومندش والمجحد وغيرهم نفسنا نشوفهم يلعبوا مباراة بس لكن الأماكن محجوزة لاسماء معينة حتى لو هو مصاب يلعب عشوائية فالفريق والمدرب كل مباراة بتشكيلة يجرب وكأنه في مباريات ودية مو فدوري فكيف بيكون فيه تجانس في الفريق بين اللاعبين لكن مالومه لما سألوه عن نوح الموسى يقول ماشاف لعبه مدري اجل وقت التمارين وين هو
خالد
ياليت يطيحون بعصابات النشل وعصابات ترويج المخدرات شكرا لجهودكم

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