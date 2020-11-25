بالفيديو.. أم يمنية: فقدت زوجي واثنين من أبنائي على يد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
كشفت سيدة يمنية عن معاناتها بعد مقتل زوجها واثنين من أبنائها على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث كان زوجها يعمل على متن دراجته النارية ليطعم أسرته المكونة من 9 أبناء وزوجته في الحديدة.
وأوضحت الزوجة، أن لغماً من بين آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون تحت تراب الحديدة، انفجر بزوجها وشخصين آخرين في منتصف طريق تؤدي إلى السوق الشعبي، وعند سماع أبنائه الخبر، سارع ابنها صاحب الـ15 عاماً وشقيقه ذو الـ13 عاماً لإنقاذ والدهما على متن دراجة نارية أخرى.
وأشارت إلى أن ما إن وصل ابنيها حتى انفجر لغم حوثي آخر كان مزروعاً على مقربة من اللغم الأول ليلقيا حتفهما بجواره: "أخبروني أن زوجي وأولادي فارقوا الحياة. أصبت بصدمة لثلاثة أيام على إثرها أسعفوني إلى المستشفى، وكنت أتقيأ دماً. أما أمي العجوز فلم تستطع تحمل الفاجعة وفارقت الحياة"، قالتها الأم وهي تختنق بالبكاء والفقر بعد فقدان عائلهم ونزوحهم.