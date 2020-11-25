طريقة الإبلاغ عن وفاة مشترك "التقاعد" للحفاظ على حقوق الورثة

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء طريقة إبلاغ المؤسسة عن وفاة المشترك .
وأكدت أنه يجب الإبلاغ عن وفاة المشترك سواء أكان " مدني أم عسكري " للحفاظ على حقوق الورثة المستفيدين ، وذلك بعد الدخول على موقع مؤسسة التقاعد وإتباع الخطوات التالية :
1-الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة.
2- الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
3-تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد .
4- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
5-إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفى.