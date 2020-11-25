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أجواء جازان الساحرة
منذ 55 دقيقة
684
1
(صدى):
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أحدث التعليقات
winner4ever
وأنت احد من أبتلي بهم الوسط الرياضي ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
فهد
والله انك نكره وعار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتها ترمي إلى طلع الاشاعه
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