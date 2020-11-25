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وظائف هندسية وتقنية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

Time منذ ساعة
Views 1516
وظائف هندسية وتقنية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف هندسية وتقنية بالرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف :

1- مخطط الكهرباء والأجهزة "الجبيل " : " بكالوريوس في " الهندسة الميكانيكية ، هندسة الآلات ، الهندسة الكهربائية " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

2- أخصائي تخطيط أول " الرياض " : بكالوريوس في " علوم الحاسب " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 10 / 4 / 1442 هـ الموافق 25 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــــــا و هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

winner4ever
وأنت احد من أبتلي بهم الوسط الرياضي ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
فهد
والله انك نكره وعار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتها ترمي إلى طلع الاشاعه

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