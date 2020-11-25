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فيديو يوثق مراحل تطور البنك المركزي

Time منذ ساعة
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فيديو يوثق مراحل تطور البنك المركزي

الرياض (صدى):
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وبدأت مزاولة أعمالها في عام 1952؛ ليتم اعتماد الجنيه الذهب عملة رسمية للمملكة باسم الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1953 م.

وتم طرح الإصدار الأول لفئة عشرة ريالات وخمسة ريالات وريال واحد في الأعوام 1954 - 1957، كما تم طرح أوراق نقدية رسمية من فئة العشرة، الخمسة، الخمسين، ومئة ريال، وصدور أول تقرير سنوي عام 1965.

وفي عام 1966، تم إنشاء معهد مصرفي تابع للمؤسسة، كما وافق مجلس الوزراء على نظام مراقبة البنوك في عام 1972، والموافقة على إصدار مسكوكات معدنية عام 1981، وإنشاء مؤسسة النقد شبكة المدفوعات السعودية "SPSN" 1997.

وبدأ تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعروف باسم "سريع" في عام 1999، بينما في عام 2004 تم إسناد مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى مؤسسة النقد، وانتقل الإشراف على سوق الأسهم من مؤسسة النقد إلى هيئة السوق المالية، إلى جانب البدء في تشغيل نظام سداد للمدفوعات عام 2009، وتغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي عام 2020.

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أحدث التعليقات

winner4ever
وأنت احد من أبتلي بهم الوسط الرياضي ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حياه الله
فهد
والله انك نكره وعار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليتها ترمي إلى طلع الاشاعه

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