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أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

Time منذ 26 دقيقة
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أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم.

وأوضح "فيفا" أن اللاعبين المرشحين هم: تياغو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبيرت ليفاندوفيسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك.

وقال "فيفا" ‏أن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم: مارسيلو بيلسا، هانزي فليك، يورغن كلوب، جولين لوبيتيغي، زين الدين زيدان، بينما ‏المرشحون لجائزة The Best لأفضل حارس في العالم: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، كايلور نافاس، مانويل نوير، يان أوبلاك، مارك أندريه، تير شتيغن.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تسهمل اموري
fares
سبحان الله العظيم والعلم عند الله
محمد الهلالي
ممتاز فيهم خير الله يبارك لهم
يوسف المدني
أنا أؤيد كلام ألاخ علي
ابوسامي
هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم مسمي على اسم الحبيب ومستغنين عن مكافاتكم

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