أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم.
وأوضح "فيفا" أن اللاعبين المرشحين هم: تياغو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبيرت ليفاندوفيسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك.
وقال "فيفا" أن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم: مارسيلو بيلسا، هانزي فليك، يورغن كلوب، جولين لوبيتيغي، زين الدين زيدان، بينما المرشحون لجائزة The Best لأفضل حارس في العالم: أليسون بيكر، تيبو كورتوا، كايلور نافاس، مانويل نوير، يان أوبلاك، مارك أندريه، تير شتيغن.