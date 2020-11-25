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إلزام أمانة مكة بتسليم منحة أرض لورثة مواطن

Time منذ 48 دقيقة
Views 1674
إلزام أمانة مكة بتسليم منحة أرض لورثة مواطن

مكة المكرمة (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ حكم صادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة يقضي بإلغاء قرار الأمانة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال منح قطعة أرض لورثة رجل أمن بشرطة محافظة جدة سابقاً.

وكشف جد الورثة ووكيلهم، عن تفاصيل القضية قائلًا إن ابنه توفي في حادث مروري تاركاً خلفه ثلاثة أطفال، وكانت له قطعة أرض من ذوي الدخل المحدود، وبعد مراجعة جميع الإجراءات النظامية، تفاجأوا بعدم استخراج تصاريح البناء بحجة أن هناك إجراءات نظامية لم تنته.

وفي السياق نفسه، وجه المواطن شكوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وبعد عدة جلسات، صدر حكم بإلغاء قرار الأمانة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تسهمل اموري
fares
سبحان الله العظيم والعلم عند الله
محمد الهلالي
ممتاز فيهم خير الله يبارك لهم
يوسف المدني
أنا أؤيد كلام ألاخ علي
ابوسامي
هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم مسمي على اسم الحبيب ومستغنين عن مكافاتكم

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