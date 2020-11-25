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«الخليفي»: تعديل في بعض أعضاء البنك المركزي

Time منذ ساعة
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«الخليفي»: تعديل في بعض أعضاء البنك المركزي

الرياض (صدى):
أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم الأربعاء، أن هناك تعديل في بعض أعضاء البنك المركزي، ولا يجوز التدخل في تسيير أعمال البنك من أي جهة.

وأوضح الدكتور أحمد ‏الخليفي، أن من مهام البنك التعامل مع التقنيات المالية الجديدة ومراقبتها، لافتًا إلى بقاء مسمى "ساما" رغم تغيير اسم مؤسسة النقد.

وكانت قد صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي، والتي تضمنت استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية، كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تسهمل اموري
fares
سبحان الله العظيم والعلم عند الله
محمد الهلالي
ممتاز فيهم خير الله يبارك لهم
يوسف المدني
أنا أؤيد كلام ألاخ علي
ابوسامي
هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم مسمي على اسم الحبيب ومستغنين عن مكافاتكم

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