الأعداد السابقة للصحيفة

طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي

Time منذ 42 دقيقة
Views 1898
طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي

جازان (صدى):
تمكن طالب مبتعث من جامعة جازان من حصاد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي في المؤتمر السنوي لجمعية علماء الحشرات الأمريكية 2020.

ويأتي الملصق العلمي الخاص بالطالب "عبادي محمد مشلوي" ضمن بحثه الحالي لدراسة الدكتوراه بقسم علم الوراثة والتطور والبيئة في جامعة ليفربول البريطانية.

وجاء فوز الطالب بهذا المركز، وفقا لـ"العربية"، بعدما تمكن من تحديد الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة بعوض حمى الضنك للمبيدات الحشرية في منطقة جازان.

وتمكن الطالب من الوصول لهذه النتيجة بعدما قام بجمع بعوض الزاعجة المصرية من جازان، ودراسة جيناتها إلى أن حدد الطفرات المسؤولة عن مقاومة المبيدات الحشرية.

وأكد الطالب أن نتائج دراسته يمكن الاستفادة منها في تقليل استخدام المبيدات الحشرية، أو استبدالها أو خلطها مع مبيدات أخرى لمقاومة هذه الحشرات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد حقوي
صدقناك ياقوطي
ابن حزم
الله يحفظ ملكنا وولي عهده الأمين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان
دوله جايبه الفرس والعصملي وفاكتهم في شوارع الدوحه وتبي منهم فكر لكن يبقى القراد قراد
واضح*** وصريح***
فرحة مزيفه، وتفتقد للعقلانية، وما أصعبها لو أن عندها من طليقها أبناء، وأتوقع الندم فالقادم من الأيام..
واضح*** وصريح***
فرحة مزيفه، وتفتقد للعقلانية، وما أصعبها لو أن عندها من طليقها أبناء، وأتوقع الندم فالقادم من الأيام..

أخر الأخبار

خالد النمر: قد يحدث تورم القدمين لمن يتناول دواء الضغط
خالد النمر: قد يحدث تورم القدمين لمن يتناول دواء الضغط
Time منذ 7 دقائق Views 1045
"المسند": أمطار "سقيا" تبدأ اليوم و "جدة" بؤرة شدة الحالة
"المسند": أمطار "سقيا" تبدأ اليوم و "جدة" بؤرة شدة الحالة
Time منذ 17 دقيقة Views 1389
ليلى غفران تهاجم محمد رمضان: تسلق في التشهير بالأموات
ليلى غفران تهاجم محمد رمضان: تسلق في التشهير بالأموات
Time منذ 22 دقيقة Views 236
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
Time منذ 28 دقيقة Views 1269
مكافأة وراتب شهرى لمدة عام لكل مولود يحمل اسم "محمد"
مكافأة وراتب شهرى لمدة عام لكل مولود يحمل اسم "محمد"
Time منذ 32 دقيقة Views 991
طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي
طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي
Time منذ 42 دقيقة Views 1898
«متحدث النصر»: استمرار مجاملة فيتوريا مزيد من الخسائر
«متحدث النصر»: استمرار مجاملة فيتوريا مزيد من الخسائر
Time منذ 47 دقيقة Views 1707
أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه
أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه
Time منذ 52 دقيقة Views 1580
5 بدائل غذائية توفر خيارات بسعرات حرارية أقل
5 بدائل غذائية توفر خيارات بسعرات حرارية أقل
Time منذ 57 دقيقة Views 1195
طارق الحبيب: ‏ستظل تشعر أنك نكرة حتى تؤمن بقدراتك
طارق الحبيب: ‏ستظل تشعر أنك نكرة حتى تؤمن بقدراتك
Time منذ ساعة Views 1483