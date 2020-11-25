«متحدث النصر»: استمرار مجاملة فيتوريا مزيد من الخسائر

نواف السالم (صدى):
انتقد المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، واصفًا إياه بالكسول، بعد تراجع مستوى الفريق؛ حيث تلقى أربع هزائم، ولم يحقق سوى انتصار وحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سعود الصرامي، في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " فيتوريا مدرب عالمي و متحدث بارع لكنه لا يحب العمل، يعشق البقاء في منزله بإستثناء الدقائق القليلة التي يحضر فيها للنصر.. سألوه عن تأخر اشراكه لحمدالله وامرابط فقال غير جاهزين بعد أن رفض زيادة التدريبات وإقامة المباريات وعوضها بكثرة الإجازات".
وأوضح متحدث النصر:" لقد فوت فيتوريا فرص كثيرة لإعداد نجوم النصر للموسم بكثرة اجازاته فزادت أوزان عناصره المؤثرة مثل حمدالله و شاعت الإصابات العضلية في صفوف الفريق فخرج النصر خالي الوفاض.. لقد استفزتني معلومة أن مدرب الرائد يكون متواجد طوال اليوم لتطوير الفريق ".
وأضاف "الصرامي" قائلًا:" أن تطوير اللاعبين و تجهيزهم مسؤولية المدرب و مساعديه و فتيوريا لم يفعل ذلك فنتقد عمله بصورة غير مباشره بقولة أن حمدالله و امرابط غير جاهزين أو بقول مدربي الفرق الأخرى أن اللاعبين الذين حضروا من النصر بدون لياقة لتضطر إدارة النصر إحضار مدرب لياقة".
وتابع:" التدربيات الصباحية المباريات الودية المعسكرات المفتوحة إهمال اللاعب البديل نوافص واضحة في عمل فيتوريا، ولهذا تدهور النصر و وصل به الحال لما هو عليه اليوم من أزمة نتائج.. طبعاً هذه الجوانب محل اهتمام مدرب الرائد وغيره من المدربين الباحثين عن النجاح ".
واختتم تصريحاته بقوله:" بإختصار شديد الإعداد الجيد يقدم فريق بطل، لكن هذا لم يفعله البرتغالي المرموق حتى فرصة أيام الفيفا ذهب معظمها في اجازات أو قلة تدريبات لا تكمل 90 دقيقة.. فيتوريا يملك عقد طويل وكبير مناقشته ومحاسبته ستعيد للنصر النصر استمرار مجاملته مزيد من الخسائر".