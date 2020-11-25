أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء إختصاصات البنك المركزي السعودي الذي حل بديلا لمؤسسة النقد العربي السعودي في كافة الحقوق والإلتزامات، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين .
ومن المقرر قيام “المركزي السعودي” بتلك الإختصاصات ، وفقاً لـ "عكاظ " :
1- محافظة على الإستقرار النقدي .
2- دعم النمو الاقتصادي .
3- دعم استقرار القطاع المالي
4- وضع السياسات النقدية وإدارتها وإختيار الأدوات والإجراءات .
5- توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية .
وسيرتبط " المركزي السعودي " مباشرةً بالملك مع إستمرار الإستقلال المادي والإداري والإحتفاظ بإختصار " ساما " لأهميته التاريخية ومكانته في المملكة وخارجها .