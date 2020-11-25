الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه

Time منذ 52 دقيقة
Views 1580
أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء إختصاصات البنك المركزي السعودي الذي حل بديلا لمؤسسة النقد العربي السعودي في كافة الحقوق والإلتزامات، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين .

ومن المقرر قيام “المركزي السعودي” بتلك الإختصاصات ، وفقاً لـ "عكاظ " :

1- محافظة على الإستقرار النقدي .

2- دعم النمو الاقتصادي .

3- دعم استقرار القطاع المالي

4- وضع السياسات النقدية وإدارتها وإختيار الأدوات والإجراءات .

5- توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية .

وسيرتبط " المركزي السعودي " مباشرةً بالملك مع إستمرار الإستقلال المادي والإداري والإحتفاظ بإختصار " ساما " لأهميته التاريخية ومكانته في المملكة وخارجها .

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد حقوي
صدقناك ياقوطي
ابن حزم
الله يحفظ ملكنا وولي عهده الأمين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان
دوله جايبه الفرس والعصملي وفاكتهم في شوارع الدوحه وتبي منهم فكر لكن يبقى القراد قراد
واضح*** وصريح***
فرحة مزيفه، وتفتقد للعقلانية، وما أصعبها لو أن عندها من طليقها أبناء، وأتوقع الندم فالقادم من الأيام..
واضح*** وصريح***
فرحة مزيفه، وتفتقد للعقلانية، وما أصعبها لو أن عندها من طليقها أبناء، وأتوقع الندم فالقادم من الأيام..

أخر الأخبار

خالد النمر: قد يحدث تورم القدمين لمن يتناول دواء الضغط
خالد النمر: قد يحدث تورم القدمين لمن يتناول دواء الضغط
Time منذ 7 دقائق Views 1045
"المسند": أمطار "سقيا" تبدأ اليوم و "جدة" بؤرة شدة الحالة
"المسند": أمطار "سقيا" تبدأ اليوم و "جدة" بؤرة شدة الحالة
Time منذ 17 دقيقة Views 1389
ليلى غفران تهاجم محمد رمضان: تسلق في التشهير بالأموات
ليلى غفران تهاجم محمد رمضان: تسلق في التشهير بالأموات
Time منذ 22 دقيقة Views 232
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
Time منذ 27 دقيقة Views 1269
مكافأة وراتب شهرى لمدة عام لكل مولود يحمل اسم "محمد"
مكافأة وراتب شهرى لمدة عام لكل مولود يحمل اسم "محمد"
Time منذ 32 دقيقة Views 988
طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي
طالب مبتعث يحصد المركز الثاني عالمياً لأفضل ملصق علمي
Time منذ 42 دقيقة Views 1897
«متحدث النصر»: استمرار مجاملة فيتوريا مزيد من الخسائر
«متحدث النصر»: استمرار مجاملة فيتوريا مزيد من الخسائر
Time منذ 47 دقيقة Views 1704
أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه
أبرز إختصاصات "البنك المركزي السعودي" بعد الموافقة عليه
Time منذ 52 دقيقة Views 1580
5 بدائل غذائية توفر خيارات بسعرات حرارية أقل
5 بدائل غذائية توفر خيارات بسعرات حرارية أقل
Time منذ 57 دقيقة Views 1195
طارق الحبيب: ‏ستظل تشعر أنك نكرة حتى تؤمن بقدراتك
طارق الحبيب: ‏ستظل تشعر أنك نكرة حتى تؤمن بقدراتك
Time منذ ساعة Views 1483