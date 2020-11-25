«أرامكو» تنتهي من إصدار سندات دولية بلغت قيمة طرحها 8 مليار دولار

الرياض (صدى):
أكدت شركة "أرامكو"، اليوم الأربعاء، على الانتهاء من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول؛ حيث بلغت قيمة الطرح 8 مليار دولار.
وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 40 ألف،كما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1000 دولار أمريكي، فيما يتجاوز ذلك عائد (الصك/ السند) 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات.
ووصلت إلى 2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة، فيما أشارت إلى شروط أحقية الاسترداد عند الاستحقاق والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.