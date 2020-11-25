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«أرامكو» تنتهي من إصدار سندات دولية بلغت قيمة طرحها 8 مليار دولار

Time منذ ساعة
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«أرامكو» تنتهي من إصدار سندات دولية بلغت قيمة طرحها 8 مليار دولار

الرياض (صدى):
أكدت شركة "أرامكو"، اليوم الأربعاء، على الانتهاء من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول؛ حيث بلغت قيمة الطرح 8 مليار دولار.

وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 40 ألف،كما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1000 دولار أمريكي، فيما يتجاوز ذلك عائد (الصك/ السند) 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات.

ووصلت إلى 2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة، فيما أشارت إلى شروط أحقية الاسترداد عند الاستحقاق والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم من اراد بالمسلمين والمسلمات شرا فاشغله بنفسة واجعل الدائرة تدور عليه واجعله يتمنى الموت فلا يجده
نصراوي سابق
عبدالرحمن الحلافي مريض نفسي من جماعة أبة نفسية .. لا يعرف نادي النصر جيداَ !! يعتقد والاخرين أن النصر فريق له بطولات دوليه !! أو خليجية !! الفريق ليس له سجل مشرف دوليا ولا عربيا ولا خليجيا !! أما محليا يتم دفعه من الحكام !! هذه الايام يتم دعمه من شخصية نصراويه نافذة يسير وزارة الرياضة وبدون فائدة ..!!! بالفعل فريق جاليات ............
علي ا
المشاهد اذا كان رجال مايشاهد كورة في كورة
علي ا
زعلان يعني انت عشان الكورة ماكل هم عليها
علي ا
الاعلام الكوروي من زمان مامنها فايدة بس انت احمق وتسحب الحمقى زيك وتنسيهم حقوقهم وتبنجهم الكورة اخترعت لينسى الشباب المطالبة بحقوقهم المدنية كم من واحد ماعنده بيت ولاوظيفة ومافكر لكن اذا انهزم الهلال او النصر يتضايق ويمكن يبكي

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