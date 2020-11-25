وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو «سامرف»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 6 وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية فما فوق.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مفتش رئيسي ميكانيكي: درجة الدبلوم في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الفحص الميكانيكي أو الفني، فضلًا عن قائد وحدة التحكم: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مصفاة، أو شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 15 سنة في مصفاة.
وقالت أنها تحتاج إلى: مفتش أول: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال الفحص الميكانيكي أو الفني، إلى جانب مهندس تفتيش أول: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تشغيل مصفاة أو مصنع للبتروكيماويات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس نظم (SAP): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في لغة برمجةSAP، فضلًا عن مهندس نظم أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في الإدارة الاحتياطية والشبكات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط من هنـــــــــا .