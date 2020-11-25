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السودة تودع الصيف وتنتظر الشتاء
منذ 34 دقيقة
323
(صدى):
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أحدث التعليقات
ابوسامي
زمن الرويبضة
رحال
طيب لاتصيح
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اغفر له ولاتؤاخذه بما صنع
شيخين1
برضك ماقلت توبة هترى الجاية اكبرواعظم
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا ودوري محمد بن سلمان .. طرق
خلاص كافي طقطقه على الفقر هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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