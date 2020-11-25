أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويخطط لزيادة راتبه

أنقرة (صدى):
تزامنا مع الدعوات التركية للتقشف، شهدت موازنة الحكومة التركية لعام 2021 اقتراحا بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.
وقال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزغور أوزيل: " بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب أردوغان بنحو 5.3 بالمئة، ليصبح 88 ألف ليرة تركية وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".
ويأتي ذلك وسط تراجع الليرة التركية التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري.