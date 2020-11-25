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أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويخطط لزيادة راتبه

Time منذ 24 دقيقة
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أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويخطط لزيادة راتبه

أنقرة (صدى):
تزامنا مع الدعوات التركية للتقشف، شهدت موازنة الحكومة التركية لعام 2021 اقتراحا بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 4 مليار و39 مليون و453 ألف ليرة.

وقال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزغور أوزيل: " بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب أردوغان بنحو 5.3 بالمئة، ليصبح 88 ألف ليرة تركية وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".

ويأتي ذلك وسط تراجع الليرة التركية التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان راتب اوردغان غير داخل في الميزانيه لدوله فهو يستلم الراتب من حكومة تميم بالدولار
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك اليهود الصهاينه ومن عاونهم ، بما شئت .. اللم آمين ..
.M.
الله يكون في عون الطفل المسكين اكييد أن نفسيته مدمره بسبب هذا الجرثوم القذر المنحرف اتمنى عاد يعدمونه بس للأسف الشديد فقط يحكمون عليه بسجن ،يمكن لو كان وقت ستالين يمكن افف صحح😅 ستالين كان مجرم قتل ملايين من الروس زمان حتى ليلين مثله
برنس
ما نقول الا حسبنا الله وتعم الوكيل 😣😣 من لم يتأدب مع الله فوق الارض سيأدبه الله تحت الارض اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب سترك وحسن خاتمتك

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