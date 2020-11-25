بالفيديو..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي في التاريخ

واشنطن (صدى):
قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أقصر مؤتمر صحفي لرئيس أمريكي في التاريخ.
ولم يتجاوز المؤتمر دقيقة و6 ثواني، تحدث ترامب خلالها عن أرقام البورصة والتوصل للقاح كورونا.
وقال: " أنا سعيد للغاية بما حدث على صعيد اللقاحات، لقد كان هذا أمرًا لا يصدق ".
وأضاف: " لكن سوق الأسهم كسر للتو 30.000. لم يتم كسر هذا الرقم، هذه هي المرة التاسعة منذ بداية عام 2020 وهي المرة الـ48 التي نكسر فيها الأرقام القياسية خلال إدارة ترامب وأريد فقط أن أهنئ جميع الأشخاص داخل الإدارة الذين عملوا بجد" .