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بالفيديو..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي في التاريخ

Time منذ 50 دقيقة
Views 1661
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بالفيديو..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي في التاريخ

واشنطن (صدى):
قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أقصر مؤتمر صحفي لرئيس أمريكي في التاريخ.

ولم يتجاوز المؤتمر دقيقة و6 ثواني، تحدث ترامب خلالها عن أرقام البورصة والتوصل للقاح كورونا.

وقال: " أنا سعيد للغاية بما حدث على صعيد اللقاحات، لقد كان هذا أمرًا لا يصدق ".

وأضاف: " لكن سوق الأسهم كسر للتو 30.000. لم يتم كسر هذا الرقم، هذه هي المرة التاسعة منذ بداية عام 2020 وهي المرة الـ48 التي نكسر فيها الأرقام القياسية خلال إدارة ترامب وأريد فقط أن أهنئ جميع الأشخاص داخل الإدارة الذين عملوا بجد" .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
كلام ممتاز جدا
أبو كنان
مايكون أخطأ بالإشارة لمرابط بالانصراف ويجب أن يعاقب لسوء التصرف كان المفروض أن يطلب منه الانضمام وليس الانصراف..وبخصوص النهائي المنتظر فلا أتوقع فوز النصر والمدرب موجود..المدرب ليس مدرب بطولات..والله أعلم
عطعوط
اغلب الردود سب وقذف وهذي حيلة العاجز...لما يكون الموقف ضعيف يكثر الصياح وهذا ديدن الفقراويه فريق احتجاجاته وصياحه اكثر من بطولاته..هههههههه
abdul
اللهم ارزقنا الصبر في باقي ايام المعتوه، وامسك بيديه ورجليه من ان بدأ بحرب عليه وعلى أعدائه .

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