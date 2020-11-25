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غدًا..اجتماع " التآمر والجباية " بين تميم وإردوغان

Time منذ 42 دقيقة
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غدًا..اجتماع " التآمر والجباية " بين تميم وإردوغان

ماجد القزيز (صدى):
يستعد أمير دولة قطر تميم بن حمد إلى زيارة أنقرة غدًا الخميس، ومن المؤكد أن تشهد هذه الزيارة كيفية الحصول على أموال الشعب القطري من أجل دعم الاقتصاد التركي.

وتأتي تلك الزيارة قبيل الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية؛ إذ من المقرر أن يرأس الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر.

ومن المتوقع أن تشهد تلك الزيارة شراء شركة قطر القابضة، حصة تبلغ 42 % من مركز تجاري تركي " مولاستينيا بارك " في صفقة قياسية بقيمة مليار دولار أمريكي.

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أحدث التعليقات

abdul
اللهم ادم عليهم الاخوة والمحبة !
سيف
لماذا الله لم يساعده ماهذه القسوه
faeiz1122
برشلونه مره وحده قويه قويه
عدو الخونة
من يعني عادل الجبير بقوله جمهوريات الموز؟ التي كررها مرتين في اقل من 10 دقائق هل هو يعني ما يقول حقا؟ جمهوريات يعني جمهوريات؟ الاكوادور وغيرها من جمهوريات امريكا اللاتينية؟ ام انه يلمح للموز فقط للتذكير بمن يحتمي بثلاث قواعد عسكرية يدفع لهن جميعا تغني واحدة منهن عن الجميع؟
abdul
أي رأي مخالف ممكن يُفسّر بالتشدد مالم يضعوا تعريف واضح وعلمي لتلك المصطلح

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