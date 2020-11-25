غدًا..اجتماع " التآمر والجباية " بين تميم وإردوغان

ماجد القزيز (صدى):
يستعد أمير دولة قطر تميم بن حمد إلى زيارة أنقرة غدًا الخميس، ومن المؤكد أن تشهد هذه الزيارة كيفية الحصول على أموال الشعب القطري من أجل دعم الاقتصاد التركي.
وتأتي تلك الزيارة قبيل الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية؛ إذ من المقرر أن يرأس الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر.
ومن المتوقع أن تشهد تلك الزيارة شراء شركة قطر القابضة، حصة تبلغ 42 % من مركز تجاري تركي " مولاستينيا بارك " في صفقة قياسية بقيمة مليار دولار أمريكي.