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الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط

Time منذ 6 ساعات
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الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط

ماجد محمد (صدى):
فسر المشرف العام على الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، المشادة التي شهدتها مباراة النصر والهلال أمس الاثنين، بين اللاعبين نور الدين أمرابط، ومايكون.

وقال الحلافي: " الحماس كان السبب في ما حدث بين امرابط ومايكون، والحديث بينهما كان عفوي "، مضيفا: " لا يوجد مشاكل بين لاعبي الفريق نهائيا واطلب من جماهير النصر عدم الاستماع للشائعات " .

وعن الاجتماع وسط الملعب، عقب انتهاء المباراة، قال الحلافي: " اجتماعنا في منتصف الملعب كان بطلب من حمد الله قائد الفريق، وامرابط كان يرى أن يكون الاجتماع في غرفة الملابس " .

وعن نهائي كأس الملك، قال الحلافي: " لا أعد الجماهير بشيء بخصوص مباراة نهائي كأس الملك، وسنظهر بحماس وقوة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان راتب اوردغان غير داخل في الميزانيه لدوله فهو يستلم الراتب من حكومة تميم بالدولار
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك اليهود الصهاينه ومن عاونهم ، بما شئت .. اللم آمين ..
.M.
الله يكون في عون الطفل المسكين اكييد أن نفسيته مدمره بسبب هذا الجرثوم القذر المنحرف اتمنى عاد يعدمونه بس للأسف الشديد فقط يحكمون عليه بسجن ،يمكن لو كان وقت ستالين يمكن افف صحح😅 ستالين كان مجرم قتل ملايين من الروس زمان حتى ليلين مثله
برنس
ما نقول الا حسبنا الله وتعم الوكيل 😣😣 من لم يتأدب مع الله فوق الارض سيأدبه الله تحت الارض اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب سترك وحسن خاتمتك

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