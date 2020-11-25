الأعداد السابقة للصحيفة

تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

Time منذ 7 ساعات
Views 2575
تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

الرياض (صدى):
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على نظام البنك المركزي السعودي، الذي تضمن تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك أيده الله.

وأكد على استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي، كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

وأوضح النظام أن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار " ساما-SAMA " لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله خير ..
ابو عمار
هههههههههههههههههه لان راتب اوردغان غير داخل في الميزانيه لدوله فهو يستلم الراتب من حكومة تميم بالدولار
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك اليهود الصهاينه ومن عاونهم ، بما شئت .. اللم آمين ..
.M.
الله يكون في عون الطفل المسكين اكييد أن نفسيته مدمره بسبب هذا الجرثوم القذر المنحرف اتمنى عاد يعدمونه بس للأسف الشديد فقط يحكمون عليه بسجن ،يمكن لو كان وقت ستالين يمكن افف صحح😅 ستالين كان مجرم قتل ملايين من الروس زمان حتى ليلين مثله
برنس
ما نقول الا حسبنا الله وتعم الوكيل 😣😣 من لم يتأدب مع الله فوق الارض سيأدبه الله تحت الارض اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب سترك وحسن خاتمتك

أخر الأخبار

شاهد..قصر المربع حيث كان المؤسس يعمل ويدير شؤون البلاد
شاهد..قصر المربع حيث كان المؤسس يعمل ويدير شؤون البلاد
Time منذ 14 دقيقة Views 1262
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 19 دقيقة Views 1270
أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويخطط لزيادة راتبه
أردوغان يدعو شعبه للتقشف ويخطط لزيادة راتبه
Time منذ 24 دقيقة Views 1371
بالفيديو..لجين عمران ترتدي عُقدًا يتخطى ثمنه المليون دولار
بالفيديو..لجين عمران ترتدي عُقدًا يتخطى ثمنه المليون دولار
Time منذ 39 دقيقة Views 219
دراسة: " مشروب الكاكاو " يجعلنا أكثر ذكاء
دراسة: " مشروب الكاكاو " يجعلنا أكثر ذكاء
Time منذ 43 دقيقة Views 170
وفاة سفير المملكة لدى تشيلي مانع الخامسي
وفاة سفير المملكة لدى تشيلي مانع الخامسي
Time منذ ساعة Views 2859
طفل يغافل أسرته ويشنق نفسه
طفل يغافل أسرته ويشنق نفسه
Time منذ ساعة Views 569
طرد مسن من منزله في تبوك و" العنف الأسري " يتفاعل
طرد مسن من منزله في تبوك و" العنف الأسري " يتفاعل
Time منذ ساعة Views 2446
بالفيديو..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي في التاريخ
بالفيديو..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي في التاريخ
Time منذ ساعتين Views 2425
كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص
كحول مغشوش يودي بحياة 6 أشخاص
Time منذ ساعتين Views 636