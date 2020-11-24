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الهريفي: " يا حسافة الوقت اللي ياخذه من ابتلى بهم الوسط الرياضي "

Time منذ 16 دقيقة
Views 1405
الهريفي: " يا حسافة الوقت اللي ياخذه من ابتلى بهم الوسط الرياضي "

طلال الغامدي (صدى):
أشاد فهد الهريفي لاعب النصر السابق، برؤية عادل البطي رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص المباريات إداريًا وفنيا.

وقال الهريفي: " كل ما اشاهد عادل البطي وهو يتكلم عن كرة القدم سوى كان الكلام إداري أو فني لا استغرب إعجابي به، فاهم، خبرة، صادق لا ينافق ولا يجامل " .

وانتقد الهريفي بعض الإعلاميين الرياضيين والمحللين قائلا: " ياحسافة الوقت على الهواء، اللي ياخذه الكثير، وابتلى بهم الوسط الرياضي بسبب المجاملات والعلاقات والمسؤول الذي يبحث عن الأقل ليحس بقيمته وعلو فهمه " .

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أحدث التعليقات

QLQ
... مازال السروريون الاخونج المثليين ينكشف من كان يرعاهم ويغذيهم ويحتضنهم
abdul
بعض الناس بتعمل أي شيئ من أجل حصاد اللايكات في الڤديو
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه ..
عالمي نصراوي
طبال ماعليه شرهه
طير شلوي
توقيت زمني مباراة الاتحاد والفيصلي و الاهلي والشباب لم يراعي وقت صلاة العشاء في المدينتين و كوم جميع المباريات في يوم واحد و زمن متقارب .

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