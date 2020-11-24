الهريفي: " يا حسافة الوقت اللي ياخذه من ابتلى بهم الوسط الرياضي "

طلال الغامدي (صدى):
أشاد فهد الهريفي لاعب النصر السابق، برؤية عادل البطي رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص المباريات إداريًا وفنيا.
وقال الهريفي: " كل ما اشاهد عادل البطي وهو يتكلم عن كرة القدم سوى كان الكلام إداري أو فني لا استغرب إعجابي به، فاهم، خبرة، صادق لا ينافق ولا يجامل " .
وانتقد الهريفي بعض الإعلاميين الرياضيين والمحللين قائلا: " ياحسافة الوقت على الهواء، اللي ياخذه الكثير، وابتلى بهم الوسط الرياضي بسبب المجاملات والعلاقات والمسؤول الذي يبحث عن الأقل ليحس بقيمته وعلو فهمه " .