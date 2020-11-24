الأعداد السابقة للصحيفة

الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط

Time منذ 5 دقائق
Views 1240
الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط

ماجد محمد (صدى):
فسر المشرف العام على الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، المشادة التي شهدتها مباراة النصر والهلال أمس الاثنين، بين اللاعبين نور الدين أمرابط، ومايكون.

وقال الحلافي: " الحماس كان السبب في ما حدث بين امرابط ومايكون، والحديث بينهما كان عفوي "، مضيفا: " لا يوجد مشاكل بين لاعبي الفريق نهائيا واطلب من جماهير النصر عدم الاستماع للشائعات " .

وعن الاجتماع وسط الملعب، عقب انتهاء المباراة، قال الحلافي: " اجتماعنا في منتصف الملعب كان بطلب من حمد الله قائد الفريق، وامرابط كان يرى أن يكون الاجتماع في غرفة الملابس " .

وعن نهائي كأس الملك، قال الحلافي: " لا أعد الجماهير بشيء بخصوص مباراة نهائي كأس الملك، وسنظهر بحماس وقوة " .

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مشادة كلامية حادة بين أمرابط ومايكون

الهريفي للحلافي: " وش لزوم الاجتماع وسط الملعب أمام الناس! "

Time واتساب

أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
بطوله من ضمن بطولات الزعيم الاسيوي ملك القرن الاسيويه صعبه قويه
بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه

أخر الأخبار

الحلافي: نسير على منهجية برشلونة..ولو وجودي سبب خللا في النصر سأغادر
الحلافي: نسير على منهجية برشلونة..ولو وجودي سبب خللا في النصر سأغادر
Time منذ دقيقة Views 1003
سعد مبارك : عبدالله المعيوف أفضل من الحراس الأجانب في دورينا
سعد مبارك : عبدالله المعيوف أفضل من الحراس الأجانب في دورينا
Time منذ 4 دقائق Views 137
الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط
الحلافي يفسر سبب المشادة بين مايكون وامرابط
Time منذ 5 دقائق Views 1240
عدنان جستنية : مباراة الشباب مع الاتحاد هي الأخيرة للمدرب كاريلي
عدنان جستنية : مباراة الشباب مع الاتحاد هي الأخيرة للمدرب كاريلي
Time منذ 6 دقائق Views 156
أحمد الفهيد : ماجد عبدالله تاريخ عظيم صُنع داخل ملاعب كرة القدم في السعودية
أحمد الفهيد : ماجد عبدالله تاريخ عظيم صُنع داخل ملاعب كرة القدم في السعودية
Time منذ 9 دقائق Views 140
بالفيديو..المصلح: الزكاة في مال اليتيم واجبة
بالفيديو..المصلح: الزكاة في مال اليتيم واجبة
Time منذ 13 دقيقة Views 1233
خالد القحطاني: " كلما زاد سعر اللاعب المراهق قلت نسبة النجاح "
خالد القحطاني: " كلما زاد سعر اللاعب المراهق قلت نسبة النجاح "
Time منذ 30 دقيقة Views 1418
مجرم يطعن شقيقته وزوجة أخيه عقب خروجه من السجن
مجرم يطعن شقيقته وزوجة أخيه عقب خروجه من السجن
Time منذ 41 دقيقة Views 500
شاهد.. لقطات نادرة لأبرز السيارات التي انتشرت قديماً بالرياض
شاهد.. لقطات نادرة لأبرز السيارات التي انتشرت قديماً بالرياض
Time منذ 42 دقيقة Views 1565
وليد الفراج يرد على مغرد : أعظم 3 مهاجمين أجانب مروا على الكرة السعودية
وليد الفراج يرد على مغرد : أعظم 3 مهاجمين أجانب مروا على الكرة السعودية
Time منذ 55 دقيقة Views 470