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تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

Time منذ 59 دقيقة
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تغيير اسم مؤسسة النقد العربي إلى البنك المركزي السعودي

الرياض (صدى):
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على نظام البنك المركزي السعودي، الذي تضمن تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك أيده الله.

وأكد على استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي، كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

وأوضح النظام أن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه
🚴‍♀️
الله اكبر.... الآن هم الآن تراب تحت التراب ... وأثر مضى بعد عين... بالمقطع يظهر ان السياكل كانت منتشره من زمان

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