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حقيقة الصورة المزعومة لطائر " أبابيل "

Time منذ ساعة
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حقيقة الصورة المزعومة لطائر " أبابيل "

عادل الحربي (صدى):
تداول مواطن صورة الطائر ادعى أنها " أبابيل "، مما أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لمزاعمه بأن الصورة لطائر أبابيل.

ومن جانبه، كشف مركز تنمية الحياة الفطرية حقيقة المزعومة لطائر أبابيل، مضيفا:" هذه المعلومة غير صحيحة، هذا طائر سمامة السهول، وهو من الطيور المعششة في بعض مناطق المملكة، تهاجر المجموعات الشمالية عبر أراضي المملكة، وتتغذى على الحشرات الطائرة فقط ".

يذكر أن طائر سمامة هو متوسط الحجم، يتشابه ظاهريًّا مع السنونو أبيض البطن أو الخطاف، لكنه أكبر قليلًا، ويُعتقد أن أقرب الأنواع للسمامة هي طنان العالم الجديد وسمامة الشجر جنوب شرق آسيا.

وتملك هذه الطيور أرجلًا قصيرة جدًّا تستخدمها فقط في التشبث بالأسطح العمودية، ولا تستقر طواعيةً على الأرض؛ حتى لا تكون عرضة للحوادث والافتراس

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه
🚴‍♀️
الله اكبر.... الآن هم الآن تراب تحت التراب ... وأثر مضى بعد عين... بالمقطع يظهر ان السياكل كانت منتشره من زمان

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