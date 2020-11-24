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بالفيديو.. العامري يكشف كيف يفضح تويتر المتشددين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. العامري يكشف كيف يفضح تويتر المتشددين

علي القحطاني (صدى):
قال الدكتور أحمد العامري رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن وظيفة الجامعة الرئيسية هي تخريج طالب متميز منافس في سوق العمل، وهذا يستدعى برامج تتوافق مع سوق العمل، ومناهج متطورة ومميزة، وبنية رقمية قوية، وعضو هيئة تدريس متميز.

‏وأضاف رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آت الاستراتيجية الجديدة بنيت داخل الجامعة ومن أبناء الجامعة، ولم نستعن فيها بأي جهة استشارية خارجية، وهي استراتيجية واقعية، وتمويلها سيكون من ميزانية الجامعة ومن الإيرادات الذاتية.

وأشار العامري أن " تويتر يفضح المتشددون، حيث أن الجامعة خصصت 5لجان لدراسة الأسماء التي تتولي مناصب بالجامعة للتأكد من سلامة منهج هؤلاء المرشحين ربما كان عند البعض تغريدات قديمة أو أي ملاحظة فلايكلف بأي عمل في هذه الحالة "، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تسمى الرصد لجمع البيانات تبحث عن الشخص المرشح وتجمع عنه المعلومات التي تحدث فيها من قبل خبراء ، وإذا كانت التغريدات حساسة يحال للجنة التحقيق.

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه
🚴‍♀️
الله اكبر.... الآن هم الآن تراب تحت التراب ... وأثر مضى بعد عين... بالمقطع يظهر ان السياكل كانت منتشره من زمان

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