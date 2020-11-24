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شاهد.. لقطات جديدة ونادرة من عروس البحر الأحمر تعود إلى السبعينات

Time منذ ساعة
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شاهد.. لقطات جديدة ونادرة من عروس البحر الأحمر تعود إلى السبعينات

علي القحطاني (صدى):
رصدت مقطع فيديو مشاهد جديدة ونادرة من عروس البحر الأحمر المصطلح الذي يطلق على مدينة جدة،  تعود إلى السبعينات، حيث لاقى تفاعل وانتشارا واسعا من قبل المواطنين.

وتوصف جدة بأنها " عروس البحر الأحمر " ، لإحتوائها على معظم نشاط البلاد التجاري، والسياحي، والخدمي، وكبريات مشاريعها الاقتصادية ومنشآتها الصناعية، وقد جعل منها احتوائها على 21%، من الأسواق والمراكز التجارية في البلاد مركزاً هاماً للمال والأعمال، وأكسبها ذلك أهمية كبيرة في حركة التجارة الدولية بين السعودية والأسواق العالمية.

وتعتبر جدة البوابة البحرية للحرم المكي، والحرم المدني، وميناءهما الجوي، فقد وضعت أولى محطات الحجاج والمعتمرين، خمسة ملايين زائر سنوياً، قادمين لتأدية مناسك الحج والعمرة، هذا عدا كونها مقصداً للسياح العاديين في أغلب أيام السنة، لما تتضمه من معالم تاريخية ومتاحف، ومتاجر وأسواق شعبية وحديثة، ومتنزهات ومنتجعات وقرى للاستجمام على شاواطئها.

وتقع جدة عند منتصف الساحل الشرقي للبحر الأحمر، في الجانب الغربي للمملكة، وتبلغ مساحتها الحضرية نحو 1765 كم مربع، تمتد رقعتها الجغرافية لأكثر من 70 كم، من الشمال إلى الجنوب، و50 كم من البحر في اتجاه الشرق، وهي كبرى مدن الإقليم الغربي الذي يمتد على الساحل مسافة 1100 كم، وتحده من الشرق سلسلة جبال الحجاز الشامخة.

 

 

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه
🚴‍♀️
الله اكبر.... الآن هم الآن تراب تحت التراب ... وأثر مضى بعد عين... بالمقطع يظهر ان السياكل كانت منتشره من زمان

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