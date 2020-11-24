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بالفيديو.. رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود يفاجئ الطلاب:" الاختبارات النهائية ستكون عن بُعد "

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود يفاجئ الطلاب:" الاختبارات النهائية ستكون عن بُعد "

عادل الحربي (صدى):
كشف رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري تفاصيل الاختبارات النهائية في الجامعة.

وقال " العامري " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" يوجد اختبارات حضورية واختبارات عن بُعد "، لافتا:"  تعليم الإنتساب المطور سيكون الاختبارات فيه عن بُعد لوجوده في مناطق مختلفة في المملكة ولعدم القدرة على ضبط الاحترازات الصحية والوقائية بالشكل الذي يرضينا، ولذلك تعاقدنا مع شركة تدير الاختبارات عن بعد ".

وأوضح:" يوجد مقررات طبيعتها تستلزم أن يكون الاختبار حضوري كالطب والهندسة والحاسب، لأن أعدادهم قليلة وتطبق الاحترازات الوقائية على النحو المطلوب "، لافتا:" هناك بروتوكول صحي واضح من أول وصول الطالب للجامعة لحين خروجه كالتباعد، ولبس الكمامة، والمعقمات وتعقيم القاعة ".

وأكد أن التخصصات التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الطلبة أي 100 طالب فأكثر،  ستكون فيها الاختبارات عن بُعد مع ضمان الموثوقية ".

وتابع:" أي طالب يعاني من أي أعراض لكورونا أو غيرها يمكن أن يتواصل معنا ويطلب تأجيل اختباره، ويمكن أيضًا أن ننظر في اعتماده عن بعد ".

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أحدث التعليقات

بطولات نقيه حره دلهوميه
اي لاعب ينتمي ل فار نجد محمي من العقوبه
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ..
عدو الخونة
اجل جالسين: يعيشون حياتهم وكأن شيئآ لم يكن وبين كل فترة وأخرى يرسلون لك عدة انفار من مجنديهم يطلقون النار ويفجرون عدة قنابل بينما قواتنا ترميهم بالصواريخ والقذائف وجميع انواع الذخيرة التي تكلف الدولة عشرات الملايين بينما تلك العصابات لم تخسر سوى بضع دولارات من ثمن الذخيرة التي اطلقوها على قوات التحالف ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون اللهم اننا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول
بطولات نقيه حره دلهوميه
بالتوفيق للمدرب الوطني ابو عطوي لسحق فار نجد بخماسيه
🚴‍♀️
الله اكبر.... الآن هم الآن تراب تحت التراب ... وأثر مضى بعد عين... بالمقطع يظهر ان السياكل كانت منتشره من زمان

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