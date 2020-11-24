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اتحاد القدم: منح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1406
اتحاد القدم: منح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية

نواف السالم (صدى):
أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم منح بطاقة مدرب مستوى (C) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لخمس مدربات سعوديات وهن: مرام البتيري، روح العرفج، مشاعل الرشيد، رؤى قطان، ولجين كشغري.

وقدمت المشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء العريفي، التهنئة للمدربات الحاصلات على الرخصة، متمنية لهن دوام التوفيق.

وأوضحت العريفي أن حصول المدربات الخمس على رخصة التدريب الآسيوية (C) يمثل بداية المشوار نحو عقد عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف المساهمة في تطوير رياضة كرة القدم النسائية، وتحقيق تطلعات المرأة في كرة القدم السعودية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

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