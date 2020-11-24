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بالفيديو.. "العدل" تحسم الجدل حول عدم سجن من تجاوز الـ 60 عامًا 

Time منذ 35 دقيقة
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بالفيديو.. "العدل" تحسم الجدل حول عدم سجن من تجاوز الـ 60 عامًا 

نايف السالم (صدى):
كشفت وزارة  العدل حقيقة ما يتداول حول إطلاق المديونين بأقل من مليون ريال أو فوق الـ 60 عاما.

وقال مقدم برنامج " الراصد " بقناة الإخبارية عبد الله الغنمي:" تأكدنا من مصادرنا بوزارة العدل بأنه لا يجوز سجن من تجاوز الـ 60 عاما ولا يجوز أيضا سجن المديونين بأقل من مليون ريال ".

وأضاف " الغنمي ":" أخذنا الرد من وزارة العدل حول القرار الذي أقره وزير العدل بشأن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية لدى القضاء التنفيذي والاقتصار على التعامل المالي فقط، بمعني أن الشخص الذي عنده إيقاف خدمات لا توقف خدماته لدى الجهات الحكومية ويستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي في كافة الجهات الحكومية ولا أحد سيعرف أن لديه إيقاف خدمات أو غيره  ".

ولفت مذيع " الراصد ":" أموره ستكون طيبة في موضوع إيقاف الخدمات وهذا ما ظهر من وزارة العدل "، مبينا:" الحبس التنفيذي إذا كان مبلغ المطالبة مليون فأكثر، لا يحبس إلا بأمر وطلب من طالب التنفيذ نفسه، و الحبس يكون 3 أشهر وإذا انتهت يتم التمديد إلى 3 أشهر أخرى فقط، هذا فيما يخص المبالغ المالية ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

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