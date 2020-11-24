الأعداد السابقة للصحيفة

الفتح يقهر الاتفاق برباعية

Time منذ 53 دقيقة
Views 1572
الفتح يقهر الاتفاق برباعية

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق الفتح على نظيره الاتفاق في المباراة التي أقيمت اليوم في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز الهدف الأول لاعب الفتح سفيان بن دبكة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ17 ، ثم تقدم بالهدف الثاني نواف مشاري في الدقيقة 30.

وسجل أحمد الزقعان الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 37 و 63 من عمر وزمن المباراة التي انتهت بنتيجة 4 – 0 في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأزرق إلى النقطة الـ10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

أخر الأخبار

شاهد.. أمانة الرياض ترصد مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ
شاهد.. أمانة الرياض ترصد مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ
Time منذ 7 دقائق Views 1164
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
Time منذ 7 دقائق Views 1229
اتحاد القدم: منح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية
اتحاد القدم: منح 5 مدربات رخصة التدريب الآسيوية
Time منذ 22 دقيقة Views 1400
خليجية تحتفل بطلاقها من زوجها
خليجية تحتفل بطلاقها من زوجها
Time منذ 29 دقيقة Views 463
تمصخروا العرسان
تمصخروا العرسان
Time منذ 29 دقيقة Views 268
انسرقت سيارته وتصرف
انسرقت سيارته وتصرف
Time منذ 31 دقيقة Views 366
بالفيديو.. "العدل" تحسم الجدل حول عدم سجن من تجاوز الـ 60 عامًا 
بالفيديو.. "العدل" تحسم الجدل حول عدم سجن من تجاوز الـ 60 عامًا 
Time منذ 35 دقيقة Views 1881
سبب تسمية أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر بـ "عشماوي"
سبب تسمية أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر بـ "عشماوي"
Time منذ 41 دقيقة Views 423
جامعة أم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية عن بعد
جامعة أم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية عن بعد
Time منذ 45 دقيقة Views 1488
الفتح يقهر الاتفاق برباعية
الفتح يقهر الاتفاق برباعية
Time منذ 53 دقيقة Views 1572