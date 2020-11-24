الفتح يقهر الاتفاق برباعية

ماجد محمد (صدى):
تغلب فريق الفتح على نظيره الاتفاق في المباراة التي أقيمت اليوم في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز الهدف الأول لاعب الفتح سفيان بن دبكة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ17 ، ثم تقدم بالهدف الثاني نواف مشاري في الدقيقة 30.
وسجل أحمد الزقعان الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 37 و 63 من عمر وزمن المباراة التي انتهت بنتيجة 4 – 0 في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأزرق إلى النقطة الـ10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر