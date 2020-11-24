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بالفيديو.. الجبير خلال زيارته الدنمارك: لا أحد يطلق أوامره.. والمملكة ليست جمهورية الموز

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الجبير خلال زيارته الدنمارك: لا أحد يطلق أوامره.. والمملكة ليست جمهورية الموز

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقاء تليفزيوني لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع هيئة الإعلام الدنماركي DRTV، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك منذ أسبوعين.

وقال الخبير : "في السنوات الأخيرة النساء استطاعن القيادة ، كما أن الفصل بين الجنسين لم يعد متاحا في الأماكن العامة b قواعد اللباس تم تخفيفها, وأصبح للنساء فرص للوصول إلى الوظائف مثل الرجال ، وتم تعيين النساء كسفيرات ووزيرات وتم إعادة إصلاح الأنظمة التعليمية والفضائية وتقديم خدمات الترفيه والسياحة فأصبح أكثر من 50دولة يستطيع مواطنيها القدوم للملكة من دون فيزا ".

وعن مقتل جمال خاشقجي ، علق الجبير قائلا: " هذا خطأ جسيم ونحن ندفع ثمن ذلك ، ففي الولايات المتحدة يوجد حادثة سجن أبو غريب في العراق فلم يكن قائد القوات الأمريكية يعلم عنها شيئا وكذلك الرئيس جورج بوش، وقامت أمريكا بالتحقيق ووضعت الجناة في محاكمات وعاقبوهم وقاموا بوضع إجراءات بديلة حتي تمنع حدوث ذلك مستقبلا وهذا مافعلناه ".

وتابع: "لانملك تاريخا في قتل مواطنينا,و لايوجد مواطن واحد تم قتله من قبل الحكومة بسبب رأيه السياسي ، كما يوجد 11 شخص تم إدانتهم و4 أو 5 من هم يواجهون حكم الإعدام

وعلق على موقف المملكة من تغريدة وزيرة الخارجية الكندية قائلا: "غضب المملكة كان بسبب مفهوم ' نأمر السعودية ' فلا أحد يطلق أمرا علي أي شئ يخص المملكة ، فهذا ليس تصرف مقبول من دولة صديقة ولن نتساهل بذلك ,و السعودية ليست جمهورية موز "

وأكد الجبير أن "العالم يطرق بابنا ونحن لانتوسل الاستثمار ونحاول نطور بلدنا ونمضي قدما، مضيفا ان المملكة لاتقبل الإملاءات لأنها دولة ذات سيادة ولديها قوانينها الخاصة ".

وأضاف أن سمر بدوي ولجين الهذلول المحتجزن داخل المملكة أكد كانوا يتعاونونا مع قوى دولية بهدف الانخراط في أنشطة تآمرية داخل المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

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