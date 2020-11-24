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بالفيديو.. غلام: أمطار غزيرة وجريان السيول بمكة ابتداءً من الغد 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. غلام: أمطار غزيرة وجريان السيول بمكة ابتداءً من الغد 

حمود العنزي (صدى):
توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ابتداءً من مساء الأربعاء، إضافة إلى رياح نشطة وجريان السيول.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة  في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الوسطي والشمالية منها كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

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