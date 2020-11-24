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هبوط اضطراي لطائرة متجهة إلى الرياض لإنقاذ حياة راكب 

Time منذ ساعة
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هبوط اضطراي لطائرة متجهة إلى الرياض لإنقاذ حياة راكب 

علي القحطاني (صدى):
اضطر قائد طيران أديل في الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض، إلى العودة لجدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وتعود الواقعة عندما أقلعت طائرة ايرباص 320،  من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى الرياض وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وتبين أن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة، الذي أوصى بضرورة العودة بالمريض إلى جدة، فيما أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة وقبل هبوط الطائرة بأن هناك حالة صحية طارئة تستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زائر
ماهو بريء اللي يعطيك مليون بدون ضمانات هو النصاب لانها تجاره وهميه وربويه اسم بضائع ماتسوى ربع قيمتها -واحد عمره فوق ستين يعني مايعمل مافيه دخل ولافيه عمائر ولاشي ويشتكي قال انا معي كمبيالات ----شوف البنوك يطلبوا تعريف بالراتب يشوف الائتمان في سمه يتاكدوا من اشياء كثيره ويعطوه علي قدر ثلث دخله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اتركي عنكي تمثيل الفرحه ..
ابن حزم
الله المستعان

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