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شاهد.. لحظة قصف التحالف لمركبات ‎الحوثيين في الجوف

Time منذ 53 دقيقة
Views 1849
شاهد.. لحظة قصف التحالف لمركبات ‎الحوثيين في الجوف

الجوف (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة قصف قوات التحالف العربي لمركبات ‎الحوثيين في الجوف، حيث ظهر في المقطع مركبات الحوثيين متفحمة من النيران التي التهمتها جراء القصف.

ويأتي ذلك ردًا على الاعتداء الإرهابي بمقذوف على محطة وقود في جدة والذي أعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن هذا الحادث الإجرامي البشع.

 

وكانت المملكة دعت في رسالة لمجلس الأمن لوقف تهديدات ميليشيات الحوثي، مضيفة:" لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين ".

وكانت وزارة ‏الطاقة أوضحت أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:"  نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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