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صحف عالمية تُسلط الضوء على فوز الهلال: لوشيسكو هزم النصر من منزله 

Time منذ 58 دقيقة
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صحف عالمية تُسلط الضوء على فوز الهلال: لوشيسكو هزم النصر من منزله 

ماجد محمد (صدى):
سلطت الصحف الأوروبية الأضواء على  الفوز الذي حققه الهلال على النصر، أمس الاثنين، بعدما حسم الديربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل الفرنسي بافتيتيمبي غوميز وصالح الشهري هدفي الهلال،ليتصدر الزعيم بطل الدوري وارتفع ترتيبه برصيد 13 نقطة.

وأوضحت تقارير أعدتها صحف رومانية:"  أعطى رازفان لوشيسكو التعليمات للاعبيه أثناء المباراة من منزله، وهو حل عقبري وجده الهلال، بعدما أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه بفيروس كورونا ".

وأشار التقرير: بذل مسؤولو بطل الدوري كل ما في وسعهم لتسهيل عملية التواصل بين رازفان واللاعبين، وتم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس، ووضح المدرب الروماني كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بالديربي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة اللقاء.

 

ولفتت إلى أن رازفان لوتشيسكو قاد فريقه للفوز وبالابتعاد بصدارة الترتيب من منزله بمعاونة مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي.

يذكر أن الهلال سيلاقي النصر مجددا، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020

وأشار التقرير: بذل مسؤولو بطل الدوري كل ما في وسعهم لتسهيل عملية التواصل بين رازفان واللاعبين، وتم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس، ووضح المدرب الروماني كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بالديربي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة اللقاء.

 

ولفتت إلى أن رازفان لوتشيسكو قاد فريقه للفوز وبالابتعاد بصدارة الترتيب من منزله بمعاونة مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي.

يذكر أن الهلال سيلاقي النصر مجددا، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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