صحف عالمية تُسلط الضوء على فوز الهلال: لوشيسكو هزم النصر من منزله 

ماجد محمد (صدى):
سلطت الصحف الأوروبية الأضواء على الفوز الذي حققه الهلال على النصر، أمس الاثنين، بعدما حسم الديربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الفرنسي بافتيتيمبي غوميز وصالح الشهري هدفي الهلال،ليتصدر الزعيم بطل الدوري وارتفع ترتيبه برصيد 13 نقطة.
وأوضحت تقارير أعدتها صحف رومانية:" أعطى رازفان لوشيسكو التعليمات للاعبيه أثناء المباراة من منزله، وهو حل عقبري وجده الهلال، بعدما أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه بفيروس كورونا ".
وأشار التقرير: بذل مسؤولو بطل الدوري كل ما في وسعهم لتسهيل عملية التواصل بين رازفان واللاعبين، وتم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس، ووضح المدرب الروماني كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بالديربي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة اللقاء.
ولفتت إلى أن رازفان لوتشيسكو قاد فريقه للفوز وبالابتعاد بصدارة الترتيب من منزله بمعاونة مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي.
يذكر أن الهلال سيلاقي النصر مجددا، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020
وأشار التقرير: بذل مسؤولو بطل الدوري كل ما في وسعهم لتسهيل عملية التواصل بين رازفان واللاعبين، وتم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس، ووضح المدرب الروماني كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بالديربي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة اللقاء.
ولفتت إلى أن رازفان لوتشيسكو قاد فريقه للفوز وبالابتعاد بصدارة الترتيب من منزله بمعاونة مساعده الإيطالي كريستيانو باتشي.
يذكر أن الهلال سيلاقي النصر مجددا، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020.