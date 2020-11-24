الغاني أوسو يحسم موقفه حول انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الأهلي الغاني صامويل أوسو، عن إمكانية انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي، قائلا:" لم لا، إذا كانوا يريديونني كلاعب أهلاوي ويريدون مني الاستمرار معهم في الفريق بالطبع سأستمر ".
وأضاف " أوسو ":" الأهلي نادٍ كبير في الشرق الأوسط وله تاريخ كبير "، مما أثار إعجاب جماهير الأهلي الذين أشادوا بصفقة أوسو أملا منهم أن يضيف جديدا للفريق.
وكان أوسو انتقل إلى الأهلي، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي الفيحاء، لمدة 3 مواسم قادمة.
وشارك أوسو في مواجهة الأهلي والشباب، التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن مباريات الجولة الخامسة