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الغاني أوسو يحسم موقفه حول انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي 

Time منذ ساعة
Views 1865
الغاني أوسو يحسم موقفه حول انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الأهلي الغاني صامويل أوسو، عن إمكانية انضمامه إلى الأهلي بشكل نهائي، قائلا:" لم لا، إذا كانوا يريديونني كلاعب أهلاوي ويريدون مني الاستمرار معهم في الفريق بالطبع سأستمر ".

وأضاف " أوسو ":" الأهلي نادٍ كبير في الشرق الأوسط وله تاريخ كبير "، مما أثار إعجاب جماهير الأهلي الذين أشادوا بصفقة أوسو أملا منهم أن يضيف جديدا للفريق.

وكان أوسو  انتقل إلى الأهلي، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي الفيحاء، لمدة 3 مواسم قادمة.

وشارك أوسو في مواجهة الأهلي والشباب، التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن مباريات الجولة الخامسة

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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