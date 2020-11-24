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غرامة مالية كبيرة لإشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية

Time منذ ساعة
Views 1610
غرامة مالية كبيرة لإشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية

عادل الحربي (صدى):
كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة بيئية تعرضك للعقوبة.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات تتمثل في عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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