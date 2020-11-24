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باحث يكشف عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة " فيديو " 

Time منذ ساعة
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باحث يكشف عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
كشف باحث ومشارك في برنامج المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة، عبدالرحمن بن معمر، عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة.

وقال " بن معمر " خلال حواره عبر قناة العربية:" يستطيع المواطن المشاركة في البحث واستيعابه للإجابة بكل دقة علي الأسئلة "، لافتا:" أجرينا البحث على جميع مناطق المملكة ".

وأضاف:" بدأت تظهر النتائج الأولية والأرقام تدل على أن المملكة مثل الدول الأوروبية والآسيوية والدول العربية في مجال الأمراض النفسية التي  تعتبر متوسطة بناءً على نتائج البحث "، مبينا:" عملية البحث الوطني شملت 4 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين ال15 وال 65 عاما، أثبتت نتائجها أثر ضغوط الحياة على صحتهم النفسية ".

وكانت الاضطرابات النفسية انتشرت في معدلها الطبيعي والمتوسط، حيث أن نسبة ارتفاع اضطرابات القلق لدى الإناث 13%، بينما اضطرابات القلق لدى الذكور 11% ، فيما أن الاكتئاب لدى الفتيات 8%، ومعدل الرهاب الاجتماعي للإناث ب7%.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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