رونالدو يعتزل كرة القدم ويغلق باب العودة في وجه ريال مدريد 

وكالات (صدى):
يعتزم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، اعتزال لعب كرة القدم وعدم العودة لصفوف ريال مدريد الإسباني من جديد.
ويدرس " رونالدو " إمكانية اعتزال كرة القدم مع السيدة العجوز، بسبب تقدمه في العمر وحصوله على التقدير الذي ينتظره داخل النادي الإيطالي.
ولا تزال فكرة تمثيل كريستيانو رونالدو فريق آخر مطروحة قبل الاعتزال، ولكن اللاعب أغلق باب العودة إلى ريال مدريد تمامًا.
ويقدم رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا، مستويات خارقة كعادته مع يوفنتوس، حيث سجل 8 أهداف في 5 مباريات فقط بالدوري الإيطالي، بواقع هدف كل 48 دقيقة فقط.